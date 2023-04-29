Жители Ростова давно просили почистить ливневый сток, в котором в пятницу утонула женщина

Следственный комитет Ростовской области подтвердил информацию о гибели женщины во время ливня 28 апреля.

В следственный отдел по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28.04.2023 в ливневом коллекторе по ул. Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщают в следственном управлении СК РФ по РО.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти 81-летней погибшей.

Комментируя произошедшее в соцсетях, ростовчане отмечают, что вчера, когда на Ростов обрушился ливень, в районе ул. Тульской затопило все. Асфальта не было видно вообще. На том участке, где погибла женщина, тротуар резко обрывается и начинается водосток. Погибшая не заметила его в воде, упала и утонула, сообщают очевидцы.