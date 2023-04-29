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Жители Ростова давно просили почистить ливневый сток, в котором в пятницу утонула женщина
Следственный комитет Ростовской области подтвердил информацию о гибели женщины во время ливня 28 апреля.
- В следственный отдел по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28.04.2023 в ливневом коллекторе по ул. Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины 1942 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщают в следственном управлении СК РФ по РО.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти 81-летней погибшей.
Комментируя произошедшее в соцсетях, ростовчане отмечают, что вчера, когда на Ростов обрушился ливень, в районе ул. Тульской затопило все. Асфальта не было видно вообще. На том участке, где погибла женщина, тротуар резко обрывается и начинается водосток. Погибшая не заметила его в воде, упала и утонула, сообщают очевидцы.
- Ростовчане отмечают, что они неоднократно жаловались и писали письма в соответствующие инстанции с просьбой почистить этот желоб.
Два года назад, по их словам, ул. Тульскую ремонтировали, тогда с ливневки посбивали плиты, забили отходами и бросили так. Жителям приходилось чистить самим и продолжать жаловаться.