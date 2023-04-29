В Тульской области на М4 второе крупное ДТП за неделю

На 193 километре трассы М4 столкнулись 6 автомобилей. Потребовалась помощь специальной техники МЧС.

29 апреля 2023 года в 12 часов дня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Веневском районе, где произошло попутное столкновение 6-ти транспортных средств. В массовой аварии есть пострадавшие, на место прибыла скорая помощь.

Затор в 15.00 часов на этом участке трассы М4 в южном направлении составляет около 8 километров. Для ликвидации последствий происшествия от Веневского гарнизона МЧС привлечено 5 человек и 2 единицы техники.

Это уже второе крупное ДТП на М4 «Дон» в Тульской области на этой неделе.