Электросамокаты и велосипеды: ПДД в 2023 году

Как на электросамокате кататься безопасно, не покалечиться и не умереть?

«Разбился на элетросамокате. Как же так?»

В средине апреля в Набережных Челнах (Татарстан) в реанимации умер 31-летний мужчина. Он не справивился с управлением, катаясь на самокате ночью в центре города. С другим транспортом он не сталкивался.

В начале апреля представители МВД объявили, что за минувший год случилось 941 ДТП с участием электросамокатов и подобных средств передвижения. 19 человек погибли, 976 получили ранения, часто — пешеходы.

Велосипедов на дорогах намного больше. В 2022 г., по данным Научного центра безопасности движения МВД РФ, зарегистрировано 4806 ДТП с пострадавшими велосипедистами. Погибли 322 и получили ранения 4508 человек.

Виновность в ДТП между водителями автомобилей и людьми, катающимися на самокатах/велосипедах, по статистике, делится примерно поровну. Первые чаще не правы, вторых больше в больницах.

Что делать?

Осторожность, еще раз осторожность и соблюдение Правил.

Миллионы автомобилистов пока не привыкли к появлению малозаметных, быстро движущихся объектов. Которыми часто управляют лица без водительского опыта и прав.

А велосипедисты и самокатчики, участвуя в современном интенсивном дорожном и пешеходном движении, возможно, не всегда осознают, что в их руках не 3-колесная детская игрушка, а источник повышенной опасности — прежде всего для них самих.

С 1 марта 2023 г. вступили в силу изменения ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ — электросамокаты и пр.)*. А велосипеды и раньше признавались транспортным средством, подчиняющимся специальным правилам.

*Под СИМ понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

Электросамокат — не игрушка

Обратите внимание:

Детям до 7 лет можно ездить на электросамокатах только по тротуарам (со взрослыми), с 7 до 14 — по тротуарам и велопешеходным дорожкам самостоятельно.

Там, где законно ходят пешеходы (тротуары, парки и пр.), они имеют полное преимущество. Создавать им помехи нельзя. При необходимости необходимо замедлить скорость или спешиться.

Водители старше 14 лет могут двигаться по тротуарам, если нет велосипедных дорожек, а на проезжей части обязаны придерживаться правой стороны. При этом объезжать/обгонять на электросамокате припаркованные автомобили запрещено слева.

Нельзя кататься вдвоем.

При движении по проезжей части обязаны быть: белая фара спереди и красный фонарь сзади (или световозвращатель), звуковой сигнал, исправные тормоза.

Пешеходные переходы проезжать нельзя, надо переходить (касается и велосипедистов).

Права категории «М» не нужны**, если вес СИМа меньше 35 кг. Шлем — по желанию.

**По данным газеты «Известия», в Государственной думы разработаны поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые сейчас согласовываются с Правительством РФ. Согласно поправкам, владельцев электросамокатов и прочих СИМ обяжут ставить на учет свой транспорт через Госуслуги и получать на него регистрационные знаки. Также предлагаются изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) для ужесточения ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ.

Куда на велосипеде можно?

Приоритетное место движения и велосипедистов, и самокатчиков — велодорожка. Если ее нет, пути этих транспортных средств, согласно правилам, расходятся. На велосипеде следует ехать по правому краю проезжей части (если это возможно, и велосипедисту исполнилось 14 лет), а на СИМе — по тротуару.

Кроме того:

По правому краю проезжей части на велосипеде разрешено двигаться только в один ряд.

Для перевозки детей до 7 лет должно быть оборудовано специальное место.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости водителям велосипедов, мопедов и электросамокатов рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Для управления велосипедом с электромотором от 250 Вт до 4 Квт и максимальной скоростью свыше 25 км/ч нужно иметь права как минимум категории «М». Ехать необходимо в застегнутом мотошлеме, т.к. он считается мопедом.

Штрафы

За нарушение ПДД в трезвом виде велосипедисты и водители СИМ могут быть оштрафованы на 800 рублей. В состоянии алкогольного опьянения — до 1500. Штрафы для водителей электровелосипедов/мопедов — от 500 рублей, если забыли права. И до 30000 рублей за езду в пьяном виде. Или можно остаться без прав до 2 лет.

Все правила управления велосипедами (в т.ч. электрическими), электросамокатами и подобными транспортными средствами можно прочитать в разделе 24 Правил дорожного движения РФ.

Будьте здоровы! Катайтесь безопасно!