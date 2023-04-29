Экскаватор на М4 создал пробку в Воронежской области

Работы по комплексному благоустройству на 778 км трассы М4 «Дон» привели к затору в южном направлении сегодня во второй половине дня.

Очевидцы недоумевали в комментариях к дорожной обстановке возле хутора Батовка Воронежской области: «Один экскаватор на 13 км перекрытой дороги. Серьезно? Зачем он обочину роет?»

«Автодор» предупреждал о предстоящих работах на границе Воронежской и Ростовской областей в отметках навигационных систем. Но принятые меры для пропуска транспорта оказались явно недостаточны.

Трафик на трассе М4 на майские праздники увеличился в 1.5-2 раза по сравнению с обычным. И любое сужение на участках ремонта приводит к мгновенным продолжительным пробкам. А ситуацию еще сильнее усугубляют случающиеся в дорожной сутолоке ДТП.