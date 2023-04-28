В последние дни апреля на севере Ростовской области будет тепло, но дождливо

28 апреля, в пятницу, столбики термометров на участке трассы М4 «Дон» возле Каменска-Шахтинского Ростовской области поднимутся до отметок +20…+ 22 градуса. В первую половину дня облачно с прояснениями.

Давление 751 мм рт. столба, ветер умеренный, юго-восточный 3-5 м/с с порывами до 12 м/с. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Влажность воздуха в течение дня будет меняться с 50% в первой половине дня до 90% к вечеру.

В субботу, 29 апреля, сохранится теплая погода, температура днем +20, ночью +10…+12, ближе к вечеру возможны осадки.

С воскресенья, 30 апреля, начнется небольшое похолодание, которое затронет следующую рабочую неделю. Днем ожидается +14…+17, ночью +8…+10. Погода преимущественно пасмурная, вероятность дождя сохраняется.

28, 29 и 30 апреля магнитное поле неустойчивое. Ожидаются геоудары силой от 3 до 5 баллов. Самый критичный день в этом плане – пятница, 28 апреля. Сегодня предстоит пережить усиление геомагнитной активности до 5 баллов.