В Ростовской области пробки теперь на юге

Трасса М4 «Дон» сегодня избавилась от «северной пробки» перед мостом в Каменске на 930 км, зато обрела два затора на южных границах Донского региона.

Дорожные работы на участке трассы М4 между Аксаем и Батайск уже неделю собирают 2-3 километра пробок в обоих направлениях. Как правило, заторы на 1066 километре растут днем. Ночью дорожные работы прекращаются, трасса окрашивается в зеленый цвет.

А вот ситуация на участке дороги М4 при переходе из Ростовской области в Краснодарский край сложнее.

Во-первых, это платный участок трассы М4. Который должен быть скоростным. Но между селом Самарское и постом ДПС «Цукерова балка» идут ремонтные работы левой полосы в южном направлении. Наложены ограничения обгона и скорости.

Во-вторых, пост ДПС в свою очередь тоже «отменяет» преимущества платного участка автомагистрали. Перед постом ДПС происходит перестроение в одну полосу с ограничением в 40 км/ч.

Если вдруг еще добавляются внештатные вводные в виде ДТП, то движение на Краснодар останавливается на час-два.

Так, например, случилось сегодня: сломалась фура-большегруз на 1115 километре. Как результат — пробка длиной 12 км по состоянию на 19 часов 28 апреля от Цукеровой балки до самого Самарского. И спустя час обстановка не претерпела кардинальных улучшений.

Ввиду системности проблемы на этом участке трассы М4 «Дон» водителям следует выбирать ранние утренние часы для проезда в сторону Краснодара.

Платный участок М4 «Дон» на Юге России не является гарантией адекватного перемещения по нему.