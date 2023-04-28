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Мост на трассе М4 в Каменске открыт. Пробки нет
Сегодня утром «Автодор» открыл движение на мосту в Ростовской области по двум полосам в южном направлении.
Дорожники полностью отремонтировали левую проезжую часть на мосту через Северский Донец на 930 километре трассы М4 «Дон». Уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена разметка.
- Заградительные барьеры на мосту были убраны в 8 часов утра 28 апреля. Автомобили в сторону юга поехали по двум полосам. Про многокилометровые пробки перед Каменском-Шахтинским можно забыть почти на две недели.
Мост будет открыт для движения по двум полосам только на время майских праздников. После длинных выходных «Автодор» вновь перекроет одну из двух полос и продолжит ремонт.
Мост через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском ремонтируется больше месяца.
Он стал виновником известной уже, наверное, всей стране пробки на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Затор в направлении Черноморского побережья, Крыма и Кавказа был стабильным и практически круглосуточным. Транспорт стоял в многокилометровой пробке часами.
Близлежащий Каменск-Шахтинский переживал ежедневно тысячные потоки транзитных автомобилей, едущий в объезд пробки.
Дорожные службы хотят завершить ремонт проезжей части «южного» моста в начале июня 2023 года.