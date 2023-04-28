Сегодня утром «Автодор» открыл движение на мосту в Ростовской области по двум полосам в южном направлении.

Дорожники полностью отремонтировали левую проезжую часть на мосту через Северский Донец на 930 километре трассы М4 «Дон». Уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена разметка.

Заградительные барьеры на мосту были убраны в 8 часов утра 28 апреля. Автомобили в сторону юга поехали по двум полосам. Про многокилометровые пробки перед Каменском-Шахтинским можно забыть почти на две недели.

Мост будет открыт для движения по двум полосам только на время майских праздников. После длинных выходных «Автодор» вновь перекроет одну из двух полос и продолжит ремонт.

Мост через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском ремонтируется больше месяца.

Он стал виновником известной уже, наверное, всей стране пробки на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Затор в направлении Черноморского побережья, Крыма и Кавказа был стабильным и практически круглосуточным. Транспорт стоял в многокилометровой пробке часами.

Близлежащий Каменск-Шахтинский переживал ежедневно тысячные потоки транзитных автомобилей, едущий в объезд пробки.



Дорожные службы хотят завершить ремонт проезжей части «южного» моста в начале июня 2023 года.