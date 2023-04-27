В Ростовской области рекордная пробка в 11 километров

ДТП на 935 километре трассы М4 «Дон» привело к трехчасовой остановке движения на Москву. Пробка растянулась от Каменска и дальше за Лиховскую развязку с трассой А260 на Волгоград.

История такова. Около 13 часов 15 минут 27 апреля перед мостом в Каменске-Шахтинском образовался затор в северном направлении. На мосту в это время был запущен «реверс» для разгрузки пробки в направлении Ростова-на-Дону.

В правом ряду в колонне транспорта стоял КамАЗ-зерновоз. Мимо него в левом ряду двигалась «Газель», груженая овощами. Как объяснил водитель, его в какой-то момент ослепило солнце. Он резко дернул руль вправо и врезался в КамАЗ.

От удара Газель опрокинулась, перегородив движение. Только через час сотрудникам ГИБДД и спецтехнике удалось подъехать к месту аварии. Все подъездные пути к ДТП были перекрыты автомобилями, водители которых пытались по обочине объезжать пробку.

Движение на этом участке восстановили лишь к 17 часам 27 апреля.