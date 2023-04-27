В городском отделе культуры Каменска-Шахтинского Ростовской области «ПИКу» подтвердили, что назначенный на 1 мая городской фестиваль шашлыка проводиться не будет.

Как стало известно, программа развлекательных мероприятий на 1 и на 9 мая сейчас пересматривается и будет обнародована позже.

Ранее, из собственных источников, «ПИКу» стало известно, что уличные развлекательные мероприятия на 1 и на 9 мая могут частично перенести во дворцы культуры.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в этом году также пройдет в альтернативном формате:

портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно поместить на стекла авто;

написать историю участника ВОВ на странице в соцсети.

В соцсети — обязательно с хэштегом #нашБессмертныйполк, в этом случае она будет добавлена на интернет-ресурсы организаторов, и станет достоянием большого количества читателей;

соответствующую информацию можно будет выложить на сайте «Бессмертного полка».

Не только в Каменске-Шахтинском произошли изменения в культурно-развлекательной сфере на Первомай и День Победы. От праздничного салюта отказались власти Донецка Ростовской области. Отменили все общегородские мероприятия в городе Шахты. Часть мероприятий, кроме парада, конечно, отменена в Ростове-на-Дону.