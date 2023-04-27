культура
В Каменске-Шахтинском отменили фестиваль шашлыка и салют
От салюта на День Победы 9 мая городские власти также решили отказаться.
В городском отделе культуры Каменска-Шахтинского Ростовской области «ПИКу» подтвердили, что назначенный на 1 мая городской фестиваль шашлыка проводиться не будет.
Как стало известно, программа развлекательных мероприятий на 1 и на 9 мая сейчас пересматривается и будет обнародована позже.
Ранее, из собственных источников, «ПИКу» стало известно, что уличные развлекательные мероприятия на 1 и на 9 мая могут частично перенести во дворцы культуры.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» в этом году также пройдет в альтернативном формате:
- портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно поместить на стекла авто;
- написать историю участника ВОВ на странице в соцсети.
- В соцсети — обязательно с хэштегом #нашБессмертныйполк, в этом случае она будет добавлена на интернет-ресурсы организаторов, и станет достоянием большого количества читателей;
- соответствующую информацию можно будет выложить на сайте «Бессмертного полка».
Не только в Каменске-Шахтинском произошли изменения в культурно-развлекательной сфере на Первомай и День Победы. От праздничного салюта отказались власти Донецка Ростовской области. Отменили все общегородские мероприятия в городе Шахты. Часть мероприятий, кроме парада, конечно, отменена в Ростове-на-Дону.