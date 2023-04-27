Клубы Российской премьер-лиги определились с началом чемпионата по футболу

Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 23 июля.

Согласно результатам голосования общего собрания РПЛ, которое состоялось в среду, 26 апреля, новый сезон чемпионата России по футболу начнется 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Напомним, что первый тур нынешнего чемпионата России стартовал 15 июля прошлого года. Заключительный тур состоится 3 июня. По состоянию на 26 апреля, в турнирной таблице РПЛ на первом месте находится «Зенит», на втором – «Ростов», на третьем – «Спартак».