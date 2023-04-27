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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Российская Премьер-лига по футболу. Стадион «Ростов Арена»
«Ростов Арена». Фото из архива.

спорт

Клубы Российской премьер-лиги определились с началом чемпионата по футболу

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Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 23 июля. 

Согласно результатам голосования общего собрания РПЛ, которое состоялось в среду, 26 апреля, новый сезон чемпионата России по футболу начнется 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Напомним, что первый тур нынешнего чемпионата России стартовал 15 июля прошлого года. Заключительный тур состоится 3 июня. По состоянию на 26 апреля, в турнирной таблице РПЛ на первом месте находится «Зенит», на втором – «Ростов», на третьем – «Спартак».

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