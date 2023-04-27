Если не откроют мост в Каменске, М4 можно останавливать

Уже в четверг 27 апреля трассу М4 «Дон» ждет двухкратный рост трафика. Пик проездов придется на эти пятницу и субботу.

«Автодор» дал прогноз о значительном росте автомобильного трафика на майские праздники. На трассах М1, М3, М11, М12, ЦКАД увеличение транспортного потока составит от 10 до 30-50 процентов от обычных показателей.

Но рекордсменом по трафику станет трасса М4 «Дон». Народ поедет на майские праздники к морю и на курорты. В среднем в период с 28 апреля по 9 мая на М4 ожидается увеличение интенсивности движения в полтора раза относительно показателей 17-27 апреля.

А в пиковые дни накануне праздников поток увеличится в 2-3 раза.

Как пропустить такой поток сегодня и завтра через ремонтируемый мост в Каменске-Шахтинском на 930 км трассы М4 — очень большой вопрос. Мост и с обычным потоком не справляется. В среду 26 апреля пробки стояли во всех направлениях и на трассе М4, и в самом Каменске.