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«Автодор» восстановит дороги вокруг «Обхода Аксая»
Госкомпания «Автодор» будет ремонтировать дороги, испорченные тяжелой техникой при строительстве нового участка трассы м4 «Дон» в Ростовской области.
Восстановят более 30 километров местных дорог. Эти дороги были повреждены при доставке грузов и техники для нового участка М-4 «Обход Аксая». Ремонтировать их будут сами строители федеральной трассы.
Ремонтные работы уже идут у станицы Старочеркасская и внутри населенного пункта Большой Лог. Завершить ремонт по восстановлению дорожной сети в районе «Обхода Аксая» хотят осенью 2023 года.
- Неплохо было бы применить такую практику и в Каменске-Шахтинском. На 930 километре трассы М4 «Дон».
Пробки перед ремонтируемым мостом через Северский Донец стоят часами. Это заставляет водителей ехать в объезд. Маршруты объезда пролегают через Каменск-Шахтинский.
Местные дороги не выдерживают нагрузки и разрушаются безвозвратно. Новый автомобильный мост через Донец, новый путепровод-виадук в микрорайоне Заводском, недавно отремонтированные дороги в центре города рискуют быть убитым в хлам.
Жители Каменска-Шахтинского резонно интересуются:
если вся Россия объезжает трассу М4 «Дон» через Каменск, то не взять ли автору заторов на трассе — «Автодору» — наши дороги на свой баланс?