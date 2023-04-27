Госкомпания «Автодор» будет ремонтировать дороги, испорченные тяжелой техникой при строительстве нового участка трассы м4 «Дон» в Ростовской области.

Восстановят более 30 километров местных дорог. Эти дороги были повреждены при доставке грузов и техники для нового участка М-4 «Обход Аксая». Ремонтировать их будут сами строители федеральной трассы.

Ремонтные работы уже идут у станицы Старочеркасская и внутри населенного пункта Большой Лог. Завершить ремонт по восстановлению дорожной сети в районе «Обхода Аксая» хотят осенью 2023 года.