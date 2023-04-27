Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автодор ремонт дорог вокруг "Обхода Аксая" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области.
Автодор ремонтирует дороги вокруг "Обхода Аксая" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Фото ГК "Автодор"

транспорт

«Автодор» восстановит дороги вокруг «Обхода Аксая»

Опубликовано

Госкомпания «Автодор» будет ремонтировать дороги, испорченные тяжелой техникой при строительстве нового участка трассы м4 «Дон» в Ростовской области.

Восстановят более 30 километров местных дорог. Эти дороги были повреждены при доставке грузов и техники для нового участка М-4 «Обход Аксая». Ремонтировать их будут сами строители федеральной трассы.

Ремонтные работы уже идут у станицы Старочеркасская и внутри населенного пункта Большой Лог. Завершить ремонт по восстановлению дорожной сети в районе «Обхода Аксая» хотят осенью 2023 года.

  • Неплохо было бы применить такую практику и в Каменске-Шахтинском. На 930 километре трассы М4 «Дон».
    Пробки перед ремонтируемым мостом через Северский Донец стоят часами. Это заставляет водителей ехать в объезд. Маршруты объезда пролегают через Каменск-Шахтинский.
    Местные дороги не выдерживают нагрузки и разрушаются безвозвратно. Новый автомобильный мост через Донец, новый путепровод-виадук в микрорайоне Заводском, недавно отремонтированные дороги в центре города рискуют быть убитым в хлам.

    Жители Каменска-Шахтинского резонно интересуются:
    если вся Россия объезжает трассу М4 «Дон» через Каменск, то не взять ли автору заторов на трассе — «Автодору» — наши дороги на свой баланс?

Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Вверх