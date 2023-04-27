Украина планировала нанести удары по российским городам в годовщину Специальной военной операции.

24 февраля Украина могла нанести военные удары и совершить террористические акты в глубине России и Москве, если бы не вмешательство американских властей, опасающихся прямого вовлечения США в конфликт.

Об этом сообщила газета «Вашингтон пост», уточняя, что акции планировались в день годовщины начала специальной военной операции Российской Федерации ради психологического эффекта среди населения Украины и «поднятия морального духа». По данным издания, Вашингтон попросил Киев отложить планы атак на Россию.

Вынашивают ли украинские власти планы дальнейших атак на территорию России, приуроченных к памятным датам, неизвестно. В преддверии 9 Мая — одного из главных, массово отмечаемых россиянами праздников, руководство Российской Федерации уже ввело некоторые ограничения в интересах безопасности.

Меж тем первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в достоверности информации о подготовке Украиной атак на российские города. В интервью «Ленте.ру» депутат сказала:

«К сожалению, часто происходит, что мы распространяем какую-то недостоверную информацию, она обрастает комментариями и в итоге становится легитимной новостью».

P.S. Как стало известно «ПИКу» из собственных источников, уличные развлекательные мероприятия на 1 и на 9 мая могут частично перенести во дворцы культуры, а некоторые, включая фестиваль шашлыка, вовсе отменить.