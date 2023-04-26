М4 стоит на всех съездах, выездах и объездах в Каменске-Шахтинском

Знаменитая пробка на трассе М4 «Дон» в Ростовской области сегодня превзошла саму себя.

В среду 26 апреля в заторах встал весь транспорт в районе Каменска-Шахтинского.

И транзитный, и местный.

Во второй половине дня 26 апреля машины стояли на подъезде к мосту через Северский Донец с северной стороны.

В направлении Ростова пробка переросла длину в 6 километров.

Машины стояли перед ремонтируемым мостом с южной стороны в направлении Москвы. Пробка возникала в момент реверса на мосту.

Автомобили стояли на рекомендуемых «Автодором» съездах с трассы М4 на 902 и 928 км.

Автомобили стояли на маршрутах объездов пробки в поселке Глубокий и в Старой Станице.

Машины стояли в заторе у понтонной переправы через Северский Донец.

Машины стояли в центре Каменска-Шахтинского.

Транспорт стоял на выездах из города.

От разбитой дороги на улице Профильной остались только ямы.