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М4 стоит на всех съездах, выездах и объездах в Каменске-Шахтинском
Знаменитая пробка на трассе М4 «Дон» в Ростовской области сегодня превзошла саму себя.
В среду 26 апреля в заторах встал весь транспорт в районе Каменска-Шахтинского.
И транзитный, и местный.
Во второй половине дня 26 апреля машины стояли на подъезде к мосту через Северский Донец с северной стороны.
В направлении Ростова пробка переросла длину в 6 километров.
Машины стояли перед ремонтируемым мостом с южной стороны в направлении Москвы. Пробка возникала в момент реверса на мосту.
Автомобили стояли на рекомендуемых «Автодором» съездах с трассы М4 на 902 и 928 км.
Автомобили стояли на маршрутах объездов пробки в поселке Глубокий и в Старой Станице.
Машины стояли в заторе у понтонной переправы через Северский Донец.
Машины стояли в центре Каменска-Шахтинского.
Транспорт стоял на выездах из города.
От разбитой дороги на улице Профильной остались только ямы.
- В 18 часов красным цветом в навигационных системах были помечены все дороги, ведущие с севера на юг.
До обещанного открытия моста через Северский Донец на трассе М4 «Дон» остается 4 дня.