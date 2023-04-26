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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пробка на М4 "Дон" в Ростовской области перед Каменском-Шахтинским. В среду 26 апреля машины встали на всех транзитных и городских маршрутах.

транспорт

М4 стоит на всех съездах, выездах и объездах в Каменске-Шахтинском

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Знаменитая пробка на трассе М4 «Дон» в Ростовской области сегодня превзошла саму себя.
В среду 26 апреля в заторах встал весь транспорт в районе Каменска-Шахтинского.
И транзитный, и местный.

Во второй половине дня 26 апреля машины стояли на подъезде к мосту через Северский Донец с северной стороны.
В направлении Ростова пробка переросла длину в 6 километров.

Машины стояли перед ремонтируемым мостом с южной стороны в направлении Москвы. Пробка возникала в момент реверса на мосту.

Автомобили стояли на рекомендуемых «Автодором» съездах с трассы М4 на 902 и 928 км.
Автомобили стояли на маршрутах объездов пробки в поселке Глубокий и в Старой Станице.

Машины стояли в заторе у понтонной переправы через Северский Донец.
Машины стояли в центре Каменска-Шахтинского.

Транспорт стоял на выездах из города.
От разбитой дороги на улице Профильной остались только ямы.

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