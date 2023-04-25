М4 в Ростовской области стоит сразу в двух пробках

Первая пробка на 929 км трассы М4 в Ростовской области уже месяц известна пол-России. Это ремонтируемый мост перед Каменском-Шахтинском. Второй «аксайской» пробке возрасту всего неделя, но она тормозит движение в обоих направлениях на 1066 км трассы М4.

Сегодня в 13 часов затор в Каменске-Шахтинском уже достиг 5 километров длины. Применение реверсивного движения лишь сокращает эту длину. Но проблему с пробкой на 929 км М4 не решает.

Правительство Ростовской области заверило, что с 1 по 9 мая ремонт будет приостановлен. Мост на майские праздники будет работать по 2 полосам движения. Но окончательного завершения работ на «южном» мосту следует ждать лишь в начале июня.

А вторую пробку в Ростовской области на последней неделе апреля организовали еще одни дорожные работы. Они проходят на юго-восточном обходе Ростова сразу после Аксая. Заторы автотранспорта в обоих направлениях уверенно набирают 2 километра длины.

Но сегодня хвост пробки в направлении Краснодара уже стоит на «Золотом мосту» через реку Дон. То есть, практически в самом Ростове, а это более 3 километров протяженности пробки.