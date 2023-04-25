Старый аэропорт станет автовокзалом за 1 млрд рублей

Новый региональный автовокзал должен разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от тысяч автобусов, следующих по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам.

Директор компании-инвестора «Группа Агроком» Сергей Сапотницкий сообщил, что компания намерена вложить в реконструкцию старого аэропорта и строительство автовокзала 1 млрд рублей.

Предполагается, что новый автовокзал с выходом на полную мощность будет обслуживать ежедневно 12000 пассажиров на 150 маршрутах — международных, межрегиональных, межмуниципальных и внутригородских. Завершить проект нового областного автовокзала планируется к концу текущего года.

При этом существующий главный автовокзал Ростова-на-Дону продолжит работать. Оба автовокзала – новый и старый — будут завязаны в единую транспортную систему.

По информации правительства Ростовской области, 24 апреля губернатор Василий Голубев побывал на площадке будущего областного автовокзала.