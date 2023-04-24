Мост на трассе М4 в Каменске-Шахтинском откроют на майские праздники

Это должно избавить от пробок на 930 километре трассы М4 «Дон» в Ростовской области.

С 1 по 9 мая включительно движение на мосту в направлении Ростова-на-Дону должно осуществляться по двум полосам. После майских праздников дорожные работы продолжатся.

Полный ремонт моста в южном направлении трассы М4 «Дон» на 929 километре обещают завершить к началу морского сезона и летних отпусков.

И еще одна хорошая новость от «Автодора». Строительство нового (правого) моста через Северский Донец идет быстрее, чем планировалось. По графику завершение реконструкции намечено в 2024 году. Но велика вероятность того, что в конце осени транспорт на каменском участке М4 поедет без пробок в обоих направлениях.

Из истории каменских мостов

Напомним, что старый мост в южном направлении был закрыт в 2019 году из-за разрушений пролетов. Ниже по течению реки был временно установлен так называемый «Крымский мост». Это название он получил из-за конструкций, использованных на строительстве Керченского моста.