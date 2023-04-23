На трассе М4 перед Глубоким иномарка снесла опору ЛЭП

Авария произошла 23 апреля в 5 часов 30 минут на 903 километре автодороги М4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области.

Водитель 1981 года рождения на автомобиле «Киа Рио» ехал из Москвы в Луганск. За 40 минут до ДТП он останавливался на отдых возле АЗС в районе города Миллерово, затем продолжил путь в направлении Каменска-Шахтинского.

В какой-то момент водитель отвлекся на придорожную обстановку и не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет, а затем врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии пострадал пассажир, москвич 1981 года рождения. С многочисленными травмами (сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана живота, ушибы) его доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского.

Сотрудники ГИБДД Донского батальона № 2 просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выезжать уставшими в длительные поездки.