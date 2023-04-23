ДТП на М4 в Тульской области остановило движение на Москву

Вечером 23 апреля на 217 километре трассы М4 «Дон» произошло ДТП с участием большегрузного транспорта в Киреевском районе Тульской области.

Происшествие повлекло полную остановку движения на автомагистрали в северном направлении. ГК «Автодор» ввиду тяжести аварии рекомендовал объездные маршруты на развязке 227 километра через город Киреевск.

Движение по трассе М4 в сторону Москвы было возобновлено в 20 часов 40 минут по одной полосе.

Это второе серьезное ДТП на трассе М4 сегодня.