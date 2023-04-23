Дорога к морю по трассе М4 становится лучше и быстрее

Трасса М4 «Дон» на Юге России к пику летних отпусков и морского сезона получает новые обходы, мостовые переходы, развязки и целые направления.

Новшества трассы на побережье

Итак. На самом побережье планируется начать движение через Кабардинку по новой развязке на 1522 км трассы М-4 «Дон». Также будет запущен новый участок М-4 от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи (направление на Новороссийск).

И что еще не может не радовать: начались инженерные работы на обходе Адлера. Это первый этап новой дороги черноморского побережья «Джубга — Сочи».

Дорога на Керченский мост

На подъездах к Черноморскому побережью «Автодор» обещает открыть движение по новым 52 километрам «Дальнего западного обхода Краснодара» (ДЗОК). Обход уведет существующий транзитный трафик с трассы М-4 «Дон» в Краснодаре на Керченский мост.

Позже, при соединении с «Южным обходом», ДЗОК обеспечит кольцевое движение вокруг Краснодара.

Новости трассы М4 в Ростовской области

В Ростовской области к отпускному сезону намечен запуск «Обхода Аксая». Трасса на 1038 километре будет уходить влево мимо Аксая и Ростова-на-Дону на новый мост через реку Дон и соединяться за Батайском с началом платного участка М4 на Краснодар.

Проблемным остается старый отрезок трассы М4 в Ростовской области от Каменска-Шахтинского до аэропорта «Платов».

Из хороших новостей — дорожные службы обещают прервать ремонт моста через Северский Донец на майские праздники. Завершение строительства нового мостового перехода ожидается к 2024 году.

И уже одобрен план по реконструкции всего участка трассы м4 от Каменска-Шахтинского до аэропорта «Платов». Трасса должна получить по три полосы в каждом направлении. Она состыкуется с новой скоростной автомагистралью, ведущей от аэропорта «Платов» к «Обходу Аксая». Но пока Каменский участок трассы м4 остается главной помехой, чтобы ехать в отпуск на море с ветерком.

С ветерком в дороге — значит быстрее

И еще одна хорошая новость. Ехать по трассе М4 «Дон» теперь можно быстрее.

ГК «Автодор» увеличил скоростной лимит на обходе Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области. Вместо бывшего ограничения в 110 км/ч установлены знаки с числом «130» в красном круге.

В Венёвском районе Тульской области вернули положенные для скоростной магистрали 110 км/ч. Зимой там действовало ограничение 90 км/ч.

Хорошо бы вернуть положенные 110 км/ч еще и на платных участках М4 в Краснодарском крае. Кто едет в летний отпуск на Черноморское побережье — скажут спасибо.