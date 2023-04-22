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Трасса М4 поедет в обход Аксая
Новые 35 километров трассы М4 «Дон» в Ростовской области планируют открыть летом.
Строительство объекта обещают закончить на год раньше срока. Главное сооружение на участке обхода города Аксая — это мост через реку Дон. Протяженность мостового перехода составляет 2 километра; уже идет укладка асфальтового покрытия.
Обход позволит избежать проезда через города Ростов-на-Дону и Аксай на пути следования к Черноморскому побережью Краснодарского края и Крыма.
Ход строительства на этой неделе проинспектировал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. В рабочей поездке участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.