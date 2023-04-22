Новые 35 километров трассы М4 «Дон» в Ростовской области планируют открыть летом.

Строительство объекта обещают закончить на год раньше срока. Главное сооружение на участке обхода города Аксая — это мост через реку Дон. Протяженность мостового перехода составляет 2 километра; уже идет укладка асфальтового покрытия.

Обход позволит избежать проезда через города Ростов-на-Дону и Аксай на пути следования к Черноморскому побережью Краснодарского края и Крыма.

Ход строительства на этой неделе проинспектировал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. В рабочей поездке участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.