Затор перед Каменском-Шахтинским в Ростовской области ежедневно держит в простое колонны автотранспорта длиной 2-6 километра. Организация реверсивного движения на ремонтируемом мосту через реку Северский Донец помогает слабо. Сегодня 22 апреля пробка на трассе М4 стабильно набирает 5 км длины. Время простоя в пробке колеблется от получаса ночью и до полутора часов днем.

Ситуация на дорогах объезда пробки через Каменск-Шахтинский тоже очень плохая. Ямы, ямы и еще раз ямы. И те же мертвые пробки минимум два раза в сутки. Если случается ДТП — заторы возникают и в соседних населенных пунктах Каменского района на съездах с трассы М4.

Решение федеральной компании «Автодор» при молчаливом согласии администрации Ростовской области переложить проблему организации нормального движения на самих водителей выглядит экономно, но несколько цинично. В том числе и по отношению к стотысячному населению Каменска-Шахтинского, через разбитые дороги которого проходят «рекомендуемые» Автодором пути объезда затора на трассе М4. Негативное отношение к «объезжантам» — так местные жители именуют водителей — это всего лишь часть критического отношения к происходящему.

Нищий каменский муниципалитет десятилетиями не в состоянии справиться с приведением к нормальному состоянию дорожной инфраструктуры для местного автотранспорта. А сейчас к нему прибавились тысячи единиц транзита с трассы М4 ежедневно и регулярные ДТП на маршрутах объезда. А едет трасса М4 через Каменск уже месяц.

Одна надежда на простых работяг-дорожников, усиленно латающих дырявый мост. Обещают к майским праздникам закончить.