Локомотив загорелся сегодня 22 апреля в Ростовской области на 1041 км железнодорожного пути Москва — Ростов-на-Дону. Возгорание ликвидировали пожарные расчеты Каменска-Шахтинского.

Известно, что загоревшимся составом управляла бригада локомотивного депо «Россошь». Локомотив принадлежит локомотивному депо «Лиски».

В данный момент на месте ЧП формируется комиссия для выяснения обстоятельств происшедшего, куда вероятнее всего войдут работники двух железных дорог — Северо-Кавказской и Юго-Восточной.



Движение на этом участке железной дороге по состоянию на 13 часов 50 минут не восстановлено.

Обновление на 14 ч 10 мин: поезда пошли по второму параллельному пути; по информации лиховской транспортной прокуратуры задержек поездов ни в северном, ни в южном направлении нет.