В расписание движения общественного транспорта внесены изменения. Маршрут № 25 с 22 апреля 2023 года меняет график отправлений и прибытий в конечных пунктах Каменск-Шахтинский — микрорайон Заводской.

Рабочие дни:

из города от Хлебозавода: 7-50, 8-20, 9-10, 10-00, 10-50, 11-40, 13-40, 14-35, 15-30, 16-45, 17-05, 18-10, 19-00.

из города от Автостанции: 6-00, 6-50, 17-05,20-15.

от Машзавода: 6-00, 6-40, 7-30, 8-30,9-00, 9-50, 10-40, 11-30, 12-20,14-20, 16-10, 17-20, 17-45, 18-40, 19-40, 20-50.

Рейсы: 6-00, 6-50,17-05,20-15 выполняются от Автостанции.

Рейсы: 6-10, 6-40, 16-10 от Машзавода до Автостанции.

Выходные дни:

из города от Хлебозавода: 8-20, 9-10, 10-20, 11-05, 12-00, 13-20, 14-05,14-50,15-30, 18-10, 19-00.

из города от Автостанции: 6-00, 6-50, 7-50, 17-05,20-15.

от Машзавода: 5-50, 6-50, 7-30, 8-30, 9-00, 9-50, 11-00,11-45, 12-40, 14-00, 14-45, 15-30, 16-10, 17-45, 18-40, 19-40, 20-50.

Рейсы на 5-50, 6-50,15-30,17-45 с Машзавода выполняются через комбинат.

Рейс на 19-00 от Хлебозавода выполняется через комбинат.

Рейсы на 6-00(через комбинат), 6-50,7-50(через комбинат) ,17-05,20-15 выполняются от Автостанции.

Рейсы на 5-50, 6-50 ,16-10 от Машзавода до Автостанции.

Полное расписание движения автобусов по Каменску-Шахтинскому и населенным пунктам Каменского района смотрите в нашем специальном разделе «Расписания».