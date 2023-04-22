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Пожарные потушили горящий электровоз в Каменске-Шахтинском
Прибывшие к месту происшествия на железной дороге в Ростовской области пожарные расчеты приступили к тушению пожара после обесточивания контактной сети между станциями Каменская и Лихая.
Контактная сеть была обесточена и заземлена около 13 часов. К этому времени два пожарных расчета Каменска-Шахтинского уже были развернуты возле горящего локомотива товарного поезда, следовавшего в направлении Ростова.-на-Дону на 1041 километре сообщения Москва — Ростов-на-Дону.
Движение на этом участке железной дороги по-прежнему остановлено.
Сообщение МЧС: в 12:40 поступила информация о возгорании электровоза (загружен зерном) на объездной железной дороге в Каменске. В 13:37 пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.