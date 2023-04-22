Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Видео и фото Валентины Лагутиной, "ПИК" ©

происшествия

Пожарные потушили горящий электровоз в Каменске-Шахтинском

Опубликовано

Прибывшие к месту происшествия на железной дороге в Ростовской области пожарные расчеты приступили к тушению пожара после обесточивания контактной сети между станциями Каменская и Лихая.

Контактная сеть была обесточена и заземлена около 13 часов. К этому времени два пожарных расчета Каменска-Шахтинского уже были развернуты возле горящего локомотива товарного поезда, следовавшего в направлении Ростова.-на-Дону на 1041 километре сообщения Москва — Ростов-на-Дону.

Движение на этом участке железной дороги по-прежнему остановлено.

Сообщение МЧС: в 12:40 поступила информация о возгорании электровоза (загружен зерном) на объездной железной дороге в Каменске. В 13:37 пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.

Пожарные потушили горящий электровоз в Каменске-Шахтинском

Похожие темы:, ,

Другое в рубрике происшествия

Вверх