Прибывшие к месту происшествия на железной дороге в Ростовской области пожарные расчеты приступили к тушению пожара после обесточивания контактной сети между станциями Каменская и Лихая.

Контактная сеть была обесточена и заземлена около 13 часов. К этому времени два пожарных расчета Каменска-Шахтинского уже были развернуты возле горящего локомотива товарного поезда, следовавшего в направлении Ростова.-на-Дону на 1041 километре сообщения Москва — Ростов-на-Дону.

Движение на этом участке железной дороги по-прежнему остановлено.

