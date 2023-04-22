На железной дороге в Ростовской области ЧП: загорелся локомотив

Происшествие произошло около 12 часов дня 22 апреля в Каменске-Шахтинском на 1041 км железнодорожного сообщения Москва — Ростов-на-Дону.

Очевидцы сообщают, что на перегоне между станциями Каменская и Лихая остановлен товарный поезд. Под электровозом наблюдается открытое пламя, идет сильный дым из корпуса локомотива.

На месте уже развернуты аварийные службы машин МЧС и РЖД.

Железнодорожное движение на этом участке остановлено.

Мы следим за развитием ситуации на месте событий.