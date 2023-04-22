Каменские модели выступали с участниками проекта «Голос. Дети»

Воспитанницы каменского модельного агентства Kids Models под руководством Татьяны Мединой приняли участие во II Международном фестивале-конкурсе искусств «Звезды над Москвой-2023». Дети-модели студии выступали в номинации «Театр мод».



Фестиваль проходил с 8 по 10 апреля в Москве. В конкурсе приняли участие около 1500 человек, а на суд жюри было представлено 180 номеров. По итогам конкурсных просмотров коллектив детей-моделей Kids Models из Каменска-Шахтинского получил звание лауреата II степени в номинации «Театр мод» и был награжден кубком и медалями.



Последний день фестиваля-конкурса хореографического искусства «Звезды над Москвой» завершился гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Наши дети-модели выступили в режиссерской постановке на главной сцене страны вместе с такими артистами как Галибри, Mavik-Alexandr Fomenkof, Nastya Negoda, Андрей Дробышев, участниками знаменитого шоу «Голос. Дети».

Стоит добавить, что это не первые награды каменского коллектива Kids Models в международных конкурсах, а руководитель агентства Татьяна Медина уже была отмечена благодарственным письмом за развитие культуры в Российской Федерации.