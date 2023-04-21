Правительство Ростовской области пообещало минимизировать пробки на трассе М4 «Дон» в сезон летних отпусков

По сообщению правительства Ростовской области, подрядчик составил график таким образом, чтобы в летний сезон, а также на майские праздники ограничить количество заторов на региональной трассе в направлении юга.

Чиновники надеются, что завершение строительства обхода Аксая, позволит увеличить пропускную способность к пику сезона.

Кроме того, чтобы минимизировать пробки на мосту через реку Северский Донец в районе Каменска-Шахтинского, на майские выходные планируется пустить автомобили по двум полосам. После праздников ремонт продолжится вплоть до июня.

А меж тем на сайте «Госзакупок» Росавтодор объявил аукцион по ремонту автодороги в Донском регионе возле пропускного пункта Весело-Вознесенка: от 108-го до 119-го километра трассы А280 Ростов – Таганрог – граница с ДНР. Участок дороги протяженностью 11 км планируют привести в нормативное состояние за 2,7 млрд рублей до середины октября 2023 года. Дорога должна стать четырехполосной. Также на трассе появятся развязки, тоннели и соответствующие дорожные знаки и разметки.