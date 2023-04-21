21 апреля на сцене ДК им. Гагарина Каменска-Шахтинского Ростовской области состоится отчетный концерт учащихся детской музыкальной школы и детской школы искусств им. Я.Д. Минченкова.

В программу войдут выступления как солистов, так и творческих коллективов школ. Примечательно, что на сцене со своими лучшими номерами выступят сильнейшие юные музыканты города, которые являются лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. Мероприятие начнется в 18.00. Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.