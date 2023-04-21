Для уменьшения пробки на автомагистрали М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском госавтоинспекция ввела практику реверсивного движения на участке ремонта моста.

Как минимум два раза в сутки движение на пролете моста 931 километр трассы М4 в направлении Москвы меняется на противоположное. И скопивший в заторе транспорт, следующий в направлении Ростова-на-Дону, двигается сразу по трем полосам: одной «своей» на ремонтируемом пролете моста южного направления и по двум полосам моста встречного направления.

Соответственно, движение транспорта в направлении Москвы временно останавливается, как правило на 20-30 минут. В это время растет затор уже в северном направлении трассы М4 перед каменским мостом. Но по опыту он не превышает 2 км.

Поэтому, когда в навигаторах вы видите красные линии пробок одновременно на двух берегах реки Северский Донец, знайте, что на мосту включено реверсивное движение, идет пропуск транспорта в южном направлении.

«Реверс» включается инспекторами ГИБДД по обстановке, но обычно это происходит в первой половине дня — на нашем видео время 11 часов 20 минут 21 апреля, и ближе к вечеру, но еще в светлое время суток.