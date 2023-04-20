В Ростовской области на дорогах нелетная погода

Усилившийся к вечеру 20 апреля дождь внес свои коррективы к уже, увы, стандартной ситуации с пробкой на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. К 20.00 часам четверга затор перед мостом на 929 километре автомагистрали «Дон» растянулся до недобрых шести с половиной километров вместо обычных к этому времени двух — двух с половиной.

Дорожные службы продолжают латать на мосту одну из двух полос проезда в южном направлении (на Ростов-на-Дону, Краснодар, Мариуполь). И заявляют о сроках окончания ремонта не ранее чем через неделю, это впритык к майским праздникам.

Что касается возможных объездов. При такой протяженности затора самые оптимальные съезды на маршруты обхода пробки через Каменск-Шахтинский с поворотами на 925 км и 928 км в хутор Старая Станица уже перекрыты двумя потоками транспорта.

Объезд пробки через микрорайон Заводской крайне не рекомендуем. Там за три недели произошло уже 3 серьезных ДТП с транзитным транспортом, следующим в объезд пробки через микрорайон Заводской (поворот на 920 км трассы М4). Причина заключается в неудовлетворительной организации движения через путепровод в сторону Каменска-Шахтинского. Водители пропускают невидимо размещенные знаки приоритета, особенно в ночное время суток.

Остается рекомендованный ГК «Автодор» объезд пробки через поселок Глубокий, это съезд с трассы М4 «Дон» на 902 км автомагистрали. Но он самый длинный и пролегает через несколько населенный пунктов Каменского района на подъездах к Каменску-Шахтинскому.