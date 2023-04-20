Кассационный суд считает, что дело бывшего чиновника должно быть рассмотрено заново, так как во время предыдущих рассмотрений были допущены значимые нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона.

Напомним, 11 января в силу вступил обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Суд огласил свое решение еще в октябре 2022 года, назначив обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на три года. Чиновник обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство к совершению преступления).