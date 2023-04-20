На трассе М4 снова пробки, ДТП и дождь

Обстановке на федеральной трассе М4 «Дон» не задалась с самого утра 20 апреля.

В Ростовской области растет пробка на 929 км, ДТП в Аксае привело к затору, а ситуацию усугубляет начавшийся дождь.

Затор в южном направлении перед ремонтируемым мостом в Каменске-Шахтинском начал расти с раннего утра и к 9 часам достиг 5 километров. Съезд в Старую Станицу для кратчайшего объезда уже перекрыт колонной транспорта. Рекомендуемые маршруты объезда — на 926 км развилки «Самбуров/Старая Станица», и на 902 км через п. Глубокий.

На участке трассы М4 в Аксае утром случилось серьезное ДТП: большегруз смял легковой автомобиль. В направлении на Москву движение затруднено, вплоть до полных остановок, в том числе и на дорогах объезда пробки через центр Аксая.

Ситуацию на трассе «Дон» осложняет и начавшийся в Ростовской области дождь в промежутке между п. Тарасовский и г. Ростовом-на-Дону, в Каменске-Шахтинском и Шахтах временами переходящий в сильный.