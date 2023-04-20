По прогнозам синоптиков, вечером 20 апреля в Каменске-Шахтинском и Каменском районе Ростовской области будет дождливо.

Предположительно, выпадет до 5 мм осадков. Влажность составит 90%. Ветер восточный 2-3 м/с, с порывами до 6 м/с. Воздух прогреется до +10…+11 °С, ночью будет около +8…+10 °С.

Приближающиеся выходные солнцем и теплом не порадуют. В субботу, 22 апреля, днем ожидается +13, ночью +7…+9, сохраняется вероятность осадков. В воскресенье, 23 апреля, ожидается пасмурная погода с небольшими прояснениями, днем +14 градусов, ночью +5…+8. Прогнозируется дождь, гроза и легкий северный ветер до 3-5 м/с.