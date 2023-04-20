ЧП произошло в ночь на 20 апреля на 329-м км трассы Белая Калитва — Каменск-Шахтинский — Донецк — Луганск.

По предварительным данным, водитель 1985 г.р. двигался по трассе на автомобиле «МАЗ». В этот момент по проезжей части шел пешеход. В темноте водителю не удалось вовремя затормозить, грузовик сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что погибший 1987 года рождения.