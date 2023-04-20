С 19 апреля в музее Каменска-Шахтинского Ростовской области можно посмотреть новую уникальную коллекцию моделей подводных лодок и военных кораблей.

Часть экспонатов из частной коллекции, несколько моделей изготовлены воспитанниками отделения судомоделирования Станции юных техников. На выставке суда представлены в хронологическом порядке от первой модели подводной лодки, построенной в России в 1721 г., до современных кораблей. Продлится выставка до конца мая.