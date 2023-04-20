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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

происшествия

Для тех, кто объезжает пробку на М4: на виадуке в Заводском нужно пропускать

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С момента открытия путепровода 30 марта в микрорайоне Заводском произошло три ДТП. Во всех трех случаях виновниками аварий стали водители транзитного транспорта, следующие в объезд пробки на трассе М4 в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Водители, свернув на 920-м километре трассы М4 «Дон», проезжали микрорайон и перед съездом на ул. Профильную оказывались на том самом путепроводе-виадуке над железной дорогой, где, согласно правилам, перед выездом нужно уступить транспорту, движущемуся по главной улице Профильной.

Для тех, кто объезжает пробку на М4: на виадуке в Заводском нужно пропускать

По такому же сценарию произошло очередное ДТП, которое случилось вечером 19 апреля. По информации сотрудников ГИБДД, водитель перегонял из Москвы в Кропоткин автомобиль. Пробку перед Каменском-Шахтинским решил объехать через микрорайон Заводской, где и попал в аварию, не уступив движение машине на ул. Профильной.

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