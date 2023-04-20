Для тех, кто объезжает пробку на М4: на виадуке в Заводском нужно пропускать

С момента открытия путепровода 30 марта в микрорайоне Заводском произошло три ДТП. Во всех трех случаях виновниками аварий стали водители транзитного транспорта, следующие в объезд пробки на трассе М4 в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Водители, свернув на 920-м километре трассы М4 «Дон», проезжали микрорайон и перед съездом на ул. Профильную оказывались на том самом путепроводе-виадуке над железной дорогой, где, согласно правилам, перед выездом нужно уступить транспорту, движущемуся по главной улице Профильной.

По такому же сценарию произошло очередное ДТП, которое случилось вечером 19 апреля. По информации сотрудников ГИБДД, водитель перегонял из Москвы в Кропоткин автомобиль. Пробку перед Каменском-Шахтинским решил объехать через микрорайон Заводской, где и попал в аварию, не уступив движение машине на ул. Профильной.