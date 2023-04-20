С редкого космического явления, гибридного (кольцеобразно-полного) затмения, которое произошло сегодня, 20 апреля с 04.34 и до 09.59, в России начался первый в этом году коридор затмений.

Увы, редкое затмение прошло нами не замеченным, так как увидеть его в России было невозможно. В этом плане повезло Юго-Восточной Азии, Восточной Индии и Австралии. Зато почувствовать влияние небесного явления, как утверждают астрологи, мы сможем наверняка.

Итак, коридор затмений – это время между двумя ближайшими друг к другу солнечным и лунным затмениями. Первое затмение, как мы уже упомянули, состоялось 20 апреля. 5 мая в 20:33 произойдет частичное лунное затмение, которое будет видно в Азии и Австралии. Оба затмения в целом не предвещают ничего плохого, если бы не одно «но».

В этом году коридор затмений накладывается на ретроградный Меркурий (21 апреля – 15 мая). Ретроградным движением планет в астрологии считается явление, когда небесное тело, согласно наблюдениям с Земли, начинается двигаться как бы в противоположную сторону (назад). В реальности это оптическая иллюзия. Просто планета в определенные моменты начинает двигаться вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. Так чем же нам «угрожает» подобная иллюзия?

По мнению астрологов, Меркурий отвечает за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Поэтому во время ретроградного положения все эти сферы жизни нестабильны и чреваты возникновением негативных ситуаций. В этот период не стоит совершать крупные сделки, принимать серьезные решения, делать финансовые вложения. В этот период могут происходить события, резко меняющие жизнь. Также возможно ухудшение самочувствия, эмоциональная нестабильность, неудовлетворенность. Вести себя в коридоре затмений нужно примерно так же, как в темном коридоре: двигаться аккуратно, не делать резких движений, глубоко дышать.

Напомним, редкое гибридное (кольцеобразно-полное) солнечное затмение снова произойдет 14 ноября 2031 года.