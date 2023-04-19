В разъяснениях Верховного суда говорится, что к уголовной ответственности можно привлечь за публичные оскорбления представителя власти в общественных местах,в публикациях в СМИ, на открытых интернет-площадках.

Верховный суд пояснил, что «преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ, состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме».

Статья 319 УК РФ предусматривает за оскорбление представителя власти штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года. Статья 5.61 КоАП («Оскорбление») за публичное оскорбление, в том числе в интернете, предусматривает для граждан штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.