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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области с 29 апреля вводится особый противопожарный режим

власть

В Ростовской области с 29 апреля вводится особый противопожарный режим

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К таким мерам региональное правительство прибегает ежегодно перед началом знойного лета. Главная цель – не допустить ландшафтные пожары и максимально снизить количество возгораний.

Противопожарный режим вводится на всей территории Ростовской области с 29 апреля по 15 октября 2023 года. В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности: запрещено разведение костров, сжигания мусора, сухой растительности, пожнивных остатков и бытовых отходов на всей территории региона. 

Полный список запретов и требований можно посмотреть в постановлении правительства Ростовской области.

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