К таким мерам региональное правительство прибегает ежегодно перед началом знойного лета. Главная цель – не допустить ландшафтные пожары и максимально снизить количество возгораний.

Противопожарный режим вводится на всей территории Ростовской области с 29 апреля по 15 октября 2023 года. В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности: запрещено разведение костров, сжигания мусора, сухой растительности, пожнивных остатков и бытовых отходов на всей территории региона.

Полный список запретов и требований можно посмотреть в постановлении правительства Ростовской области.