Наделавший бед в Индии новый подвариант коронавируса XBB 1.16 «Арктур» впервые выявлен в России. Уже есть случаи заболевания.

Сообщается, что новый субвариант вызвал очередную волну COVID-19 в Индии. В России новая разновидность ковида пока изучается. Но уже есть данные, что «Арктур» в 1,2 раза заразнее «Кракена», хотя и не отличается высокой патогенностью.

По словам специалистов, заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме, поэтому введение каких-либо противоэпидемических ограничений в России не планируется.

Что касается ситуации с заболеваемостью ковидом по стране в целом, пока наблюдается незначительное снижение заболеваемости. За прошедшую неделю в России заболели 49,5 тыс. человек, что на 14% меньше, чем на предшествующей ей неделе.