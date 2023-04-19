Вице-спикер просит продлить выходные дни, сделав 2–5 мая нерабочими. «Известия», цитируя слова Владислава Даванкова, пишут, что людям необходимы длинные выходные, так как они ощущают симптомы депрессии.

При этом сам политик вероятность принятия положительного решения, касающееся его предложения, оценил как небольшую.

Напомним, выходные дни для тех, кто работает на пятидневке, — 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая.