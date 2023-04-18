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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области

общество

В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области

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В Каменске-Шахтинском Ростовской области продолжают помогать воинам СВО. 

13 и 14 апреля агитбригада в составе музыкантов Олега Пищика и Сергея Бобыря побывала на передовой на Донбассе. Музыканты выступили с концертом перед солдатами.

Под аккомпанемент гитар каменчане исполняли песни собственного сочинения. Зрители откликнулись на выступление положительными эмоциями и благодарностью.

Кроме концерта, из Каменска был также доставлен гуманитарный груз. Поездка состоялась благодаря каменчанину Роману Гавричкову и помощи неравнодушных граждан города. 

В сборе гуманитарного груза на передовую приняли участие:

  • музыканты О. Пищик, С. Бобырь
  • начальник Управления ГО и ЧС Ю. Плотников
  • предприниматель Л. Брицин
  • предприниматель В. Кривов
  • председатель боевого самбо М. Петросян, спортсмены и родители
  • врач-предприниматель А. Шафиров («Наша клиника»)
  • председатель Совета стариков и суда чести Союза казаков России Н. Кольжанов
  • предприниматель С. Бриль (медцентр «Моя семья»)
  • директор каменского хлебокомбината И. Джуган
  • предприниматель И. Моисеев (ООО «Альянс»)
  • рыболовы Каменска
  • предприниматель А. Сыроежкин 
  • волонтеры Рита и Алексей Новиковы
  • училища и школы при поддержке начальника отдела по физкультуре и спорту Е. Шкуратовой
  • магазины «Зубр», «Екатеринбург», «Магазин одежды», «Строитель» (х. Ст. Станица). 

  • В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
  • В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
  • В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
  • В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
  • В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
  • В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
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