В Каменске-Шахтинском Ростовской области продолжают помогать воинам СВО.

13 и 14 апреля агитбригада в составе музыкантов Олега Пищика и Сергея Бобыря побывала на передовой на Донбассе. Музыканты выступили с концертом перед солдатами.

Под аккомпанемент гитар каменчане исполняли песни собственного сочинения. Зрители откликнулись на выступление положительными эмоциями и благодарностью.

Кроме концерта, из Каменска был также доставлен гуманитарный груз. Поездка состоялась благодаря каменчанину Роману Гавричкову и помощи неравнодушных граждан города.

В сборе гуманитарного груза на передовую приняли участие: