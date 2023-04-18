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В зоне СВО выступила агитбригада из Ростовской области
В Каменске-Шахтинском Ростовской области продолжают помогать воинам СВО.
13 и 14 апреля агитбригада в составе музыкантов Олега Пищика и Сергея Бобыря побывала на передовой на Донбассе. Музыканты выступили с концертом перед солдатами.
Под аккомпанемент гитар каменчане исполняли песни собственного сочинения. Зрители откликнулись на выступление положительными эмоциями и благодарностью.
Кроме концерта, из Каменска был также доставлен гуманитарный груз. Поездка состоялась благодаря каменчанину Роману Гавричкову и помощи неравнодушных граждан города.
В сборе гуманитарного груза на передовую приняли участие:
- музыканты О. Пищик, С. Бобырь
- начальник Управления ГО и ЧС Ю. Плотников
- предприниматель Л. Брицин
- предприниматель В. Кривов
- председатель боевого самбо М. Петросян, спортсмены и родители
- врач-предприниматель А. Шафиров («Наша клиника»)
- председатель Совета стариков и суда чести Союза казаков России Н. Кольжанов
- предприниматель С. Бриль (медцентр «Моя семья»)
- директор каменского хлебокомбината И. Джуган
- предприниматель И. Моисеев (ООО «Альянс»)
- рыболовы Каменска
- предприниматель А. Сыроежкин
- волонтеры Рита и Алексей Новиковы
- училища и школы при поддержке начальника отдела по физкультуре и спорту Е. Шкуратовой
- магазины «Зубр», «Екатеринбург», «Магазин одежды», «Строитель» (х. Ст. Станица).