Воздушная гимнастика — спорт для детей и взрослых

В Ростовской области 15 апреля впервые прошли муниципальные соревнования по воздушной гимнастике под названием «Навстречу весне». Организатором состязаний выступил Каменск-Шахтинский.

В соревнованиях приняли участие 20 спортсменок. Спортивное мероприятие проходило в СК «Олимпийский». Оценивали выступления гимнасток судьи из Волгограда, Донецка и Каменска-Шахтинского.

Соревнования проходили по трехуровневой возрастной системе, свое мастерство показывали участницы от 6-7 до 18-29 лет. Каменск представляли гимнастки Центра фитнеса и йоги «Тонус».

По итогам состязаний каменчанки завоевали семь золотых, пять серебряных, три бронзовых награды. Победительницы тренируются у Анастасии Воропаевой и Анны Борзенко.

Организатором городских соревнований выступил Центр фитнеса и йоги «Тонус» при поддержке Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта.