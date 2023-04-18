Шествие «Бессмертного полка» в День Победы отменили

Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году 9 мая не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Госдумы Елену Цунаеву.

Гражданам предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

Такое решение принято, потому что некоторые территории страны не могут позволить организацию шествия «Бессмертного полка» в целях безопасности.

«Бессмертный полк» уходил в онлайн в ковидные 2020 и 2021 годы.

В 2022 году шествие вернулось в традиционный формат на улицы и площади российских городов.