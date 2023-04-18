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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 апреля!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 16-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Капремонт — на ремонт. Очередной властной инициативе по изъятию денег из карманов граждан вдруг дали задний ход: правительство Ростовской области отозвало из Заксобрания проект закона, позволяющего ежегодно увеличивать взнос на капремонт. Например, в 2023 году хотели повысить на все 12%. Официальная версия отзыва — «на доработку». Но жители области очень недовольны процентами. »2
- Считаем пролеты на новом мосту: пятый пошел. »3
- Что есть прививка — благо или зло? »22-23
- Высотка-элитка по имени «Пушкин». В новом доме на одноименной улице поселятся консьержки, автономное отопление и спортзал с парковкой. »5
- Расписание автобусов: едем в лето! »14-15
- Гигантской свалке нашли новое место. Власти Каменска предлагают разместить новую площадку временного накопления мусора в полях — по дороге на Донецк. А старую, за Шахтерским, закрыть и «привести в надлежащее состояние». »3
- То едем, то стоим. Каменск с замиранием сердца ждет майских праздников, а следом — летних отпусков. Вся страна устремится на отдых через наш город. Госкомпания «Автодор» обещает, что усугублять ситуацию не будет и все ремонтные работы на автомагистрали закончит до лета. »9