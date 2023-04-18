По прогнозам синоптиков, до конца вторника, 18 апреля, в Каменске-Шахтинском и Каменском районе сохранится сухая ветреная погода.

При дневной температуре +12…+14 градусов сила юго-восточного ветра составляет 8-11 м/с с порывами до 16 м/с. Однако уже к вечеру ветер сменит свое направление на восточное 6-9 м/с. В среду, 19 апреля, ветер уже не будет таким интенсивным – те же 6-9 м/с, но сохранятся порывы до 10 м/с. Температура днем стабильная +12…+16 градусов, ночью +5…+10. Есть вероятность небольших осадков.