Вопрос о вытрезвителях был рассмотрен депутатами Законодательного собрания Донского региона 13 апреля 2023 года.

Согласно законопроекту*, в Ростовскую область через год должны поэтапно вернуть вытрезвители, предназначенные для поддержки граждан, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Учреждения для зависимых начнут открывать в 2024 году. Региональные СМИ сообщают, что одним из первых вытрезвителей будет в Суворовском районе Ростова-на-Дону.

*«О порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».