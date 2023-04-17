Правительство Ростовской области отозвало из Заксобрания региона проект закона, позволяющего ежегодно увеличивать взнос на капремонт многоквартирных домов.

Как пояснили информагентству 161.RU в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона, проект забрали на доработку.

Меж тем жители Ростовской области предполагают, что поводом для отзыва законопроекта стали многочисленные коллективные обращения против повышения тарифа на капремонт.

Когда законопроект будет возвращен в Заксобрание, пока неизвестно.

Напомним, 27 марта 2023 г. губернатор региона Василий Голубев предложил внести в закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» положения о ежегодном изменении взноса на капремонт в соответствие с индексом потребительских цен, то есть по сути о его увеличении.

С 1 апреля 2023 года размер взноса планировалось увеличить на 12% с нынешних 12,61 до 14,14 руб. за квадратный метр жилья. После повышения взнос за квартиру площадью 50 кв. м общий платеж мог увеличиться с 630,5 руб. до 707 руб.