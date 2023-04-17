«Реверс» на каменском мосту создает пробку на Москву

Ликвидация затора в южном направлении на 929 км трассы М4 «Дон» в Ростовской области методом запуска реверсивного движения на ремонтируемом мосту приводит к кратковременным пробкам и на противоположном берегу реки Северский Донец.

ГИБДД с прошлой недели начала применять дважды в день односторонний проход через мост, чтобы разгружать затор со стороны Москвы. Пропуск осуществляется по необходимости, но, как правило, происходит в первой половине дня и второй раз ближе к вечеру. В это время происходит остановка транспорта, следующего в северном направлении.

Обращайте внимание в навигаторах на обстановку перед приближением к Каменску-Шахтинскому.

В чем причина проблемы на участке трассы М4 «Дон» на 929 км — читайте в наших материалах о состоянии этой автомагистрали в Ростовской области и о планах «Автодора» по ее устранению.